“20 yıllık rüya gerçek oldu” denilerek 13 Aralık 2018’de kurulan Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA) önümüzdeki üç yıl için sadece 20 milyar lira ödenek ayrılırken, uzay çalışmalarında öncü olan NASA’nın 2026 bütçesinin 24.8 milyar dolar, Fransa’nın 10 milyar Euro, Hindistan’ın 2.7 milyar dolar olduğu aktarıldı.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 68

2027-2029 Orta Vadeli Program’a göre TUA’nın ödeneği 2027 yılı için 5 milyar 880 milyon lira, 2028 yılı için 6 milyar 746 milyon lira, 2029 yılı için ise 7 milyar 391 milyon lira olarak belirlendi. Böylece TUA’ya önümüzdeki üç yılda toplam 20 milyar 18 milyon ayrıldı. Ajansın 2026 Yılı Performans Programı’nda 2027 yılı için 1 milyar 809 milyon 484 bin lira, 2028 yılı için ise 1 milyar 954 milyon 546 bin lira kaynak ihtiyacı öngörülmüştü. OVP’de ise Ajansın kendi ödenek tahmininin üzerine çıkıldı, buna rağmen toplam ödenek 3 yıl için 20 milyarda kaldı. TUA’nın2025 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, hedeflenen projelerde 2025 yılı sonu için gerçekleşme oranı yüzde 68 oldu.