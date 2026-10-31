İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürerken AKP'li Savcı Sayan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Şahap Kavcıoğlu'na 10 soru yöneltti.

Sayan, BDDK Başkanı'ndan iddialara ilişkin kamuoyunun açıklama beklediğini de sözlerine ekledi.

10 SORU SORDU

Sayan'ın Kavcıoğlu'na yönelttiği 10 soru şöyle:

Emre Tezmen'i telefonla arayıp Pusula Holding ve katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı?

Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim.” dediniz mi?

Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevimi kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi ?

Ve görüşmede kimler vardı?

Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu?

20 Milyar Karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi?

Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?

Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi?

Mevzuat engelse bu söz nasıl, niçin verildi?

Pusula Holding’de %2,5, Katılımevim’de ise %4,5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mu?

Halkımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet eden bu fon şebekesine bağlı firmaların faaliyetlerini daha önce takip ettiniz mi?

Hazırladığınız bir rapor var mı? Varsa bu raporu ilgili bakan ve kurumlara sundunuz mu, bu kurumları olası riskler hakkında bilgilendirdiniz mi?"

'KAMUOYU SİZDEN CEVAP BEKLİYOR'

Savcı Sayan, Kavcıoğlu'na seslenerek paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Bunlar son derece ağır ve vahim iddialardır. Kamuoyu sizden bu iddialarla ilgili bir cevap beklemektedir."

BDDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sayan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına BDDK'dan açıklama geldi.

Açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip olmadığı savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Kurumumuz ve Başkanımız Sayın Prof. Dr. Sahap KAVCIOĞLU hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

-Söz konusu paylaşımlarda Kurumumuz ve Başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir.

-Kurumumuzun görev ve yetki alanı ilgili mevzuat ile açıkça belirlenmiş olup söz konusu süreçteki rolü ve sorumlulukları bu çerçeveyle sınırlıdır. Kurumumuz ve Başkanımızı mesnetsiz ithamlarla hedef alan dezenformasyon niteliğindeki bu tür paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra sürecin yetkili kurum ve kuruluşlarca sağlıklı bir şekilde yfırütülmesini de sekteye uğratmaktadır.

-Bu kapsamda, Kurumumuzun ve Başkanımızın itibarını hedef alan sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacak; tüm yasal haklanmız kararlılıkla kullanılacak ve süreç titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."