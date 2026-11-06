Meyve bahçelerini tozlaştırmak üzere yüzlerce kovan taşıyan nakliye tırının kaza yapması sonucu milyonlarca bal arısı açık alana dağıldı. Kovanların parçalanmasıyla gökyüzünü kaplayan devasa arı kütlesi nedeniyle bölgeye sevk edilen güvenlik ve acil durum ekipleri araçlarından inemezken, otoyol saatler süren operasyonla kontrol altına alınabildi.

20 MİLYON ARI ETRAFA YAYILDI

Bölgedeki meyve bahçelerinde tarımsal tozlaşma sağlamak amacıyla sevk edilen yaklaşık 450 arı kovanını taşıyan tır, otoyol bağlantı noktasında kontrolden çıkarak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle kovanların büyük bölümü otoyol zeminine savrularak parçalandı ve yaklaşık 20 milyon bal arısı serbest kaldı.

Sabah saatlerinde yükselen hava sıcaklığının etkisiyle hareketlenen arılar, asfaltın üzerinde görüş mesafesini ve sürüş güvenliğini sıfıra indiren yoğun bir kütle oluşturdu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve itfaiye ekipleri, araçların çevresini saran yoğun arı akını nedeniyle ilk aşamada kapıları açamadı. Sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla ana otoyol ve bağlantı yolları derhal ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, arıların saldırganlığını azaltmak ve dağılmalarını sağlamak için itfaiye araçlarından tazyikli su sıkarak güvenlik koridoru oluşturmaya çalıştı.

KRALİÇE ARILARI BULMAK İÇİN SAATLERCE OPERASYON YAPILDI

Olayın büyümesi üzerine bölgedeki yerel arıcı dernekleri ve uzman ekipler alana çağrıldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyerek enkaz alanına giren arıcılar, dağılan kolonileri yeniden bir araya getirebilmek için saatler süren arama çalışması başlattı.

Asfalt zemin üzerinde öncelikle kraliçe arılar tespit edildi; ardından kraliçeyi takip eden binlerce arı özel toplama kutularına aktarıldı. Yol temizliği ve arıların tahliyesinin ardından otoyol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.