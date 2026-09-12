Latin müziğin dünyaca tanınan isimlerinden Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana’nın tanıtım yüzü oldu. Ünlü modaevinin etkinliklerine katılması karşılığında 20 milyon dolar (972 milyon lira) kazanacağı öğrenilen Lopez, böylece son dönemde sinemada aradığı ilgiyi bulamadığı süreçte modadan önemli bir gelir elde edecek. Lopez, anlaşmanın ardından giysi odasında çekilmiş bir pozunu takipçileriyle paylaşarak “Gardrobum D&G elbiselere hazır” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının, Dolce & Gabbana’nın düzenleyeceği etkinliklerde markayı temsil edeceği belirtildi. (Markanın Sicilya'daki defilesini ön sıradan izledi.)

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