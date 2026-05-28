Queensland’in turistik merkezlerinden Bribie Adası’nda, kıyı erozyonunu durdurmak ve kumul yapısını stabilize etmek amacıyla yürütülen acil tahkimat çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Queensland hükümetinin 20 milyon dolarlık acil müdahale programı kapsamında, adanın kuzey sahiline 1.350 metre uzunluğunda doğal malzemelerden oluşan bir çit sistemi kuruldu.

KUMUL YÜKSEKLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Çevre restorasyon uzmanları tarafından üç haftalık bir sürede inşa edilen yapı, 2.700 adet ahşap kazık ve doğal liflerden üretilen biyobozunur filelerden oluşuyor. Tamamen doğada çözülebilir malzemelerin kullanıldığı bu sistem, rüzgarla taşınan kum parçacıklarını tutarak kumul yüksekliğini artırmayı hedefliyor.

Proje yetkilileri, kurulumun ardından geçen ilk iki hafta içinde bazı bölgelerde kum seviyesinin yaklaşık yarım metre yükseldiğini rapor etti.

HAVA OLAYLARI PROJEYİ HIZLANDIRDI

2022 ve 2025 yıllarında bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar, adanın kumullarında ciddi yarılmalara ve okyanus suyunun adanın iç kısımlarına sızmasına (breakthrough) neden olmuştu.

Bu durumun yerleşim yerlerini ve doğal yaşam alanlarını tehdit etmesi üzerine başlatılan projede şu aşamalar kaydedildi: Ağır iş makineleri ve tarama gemileriyle ayrılan kara parçaları birleştirildi. 10 metre aralıklarla paralel iki hat şeklinde çekilen çitlerle rüzgar erozyonu kontrol altına alındı. Gelecek aşamada, çitlerin arasına bölgeye özgü bitki türleri dikilerek kumulların kök sistemleriyle sabitlenmesi sağlanacak.

ÇİTLER ZAMANLA KUMUN BİR PARÇASI HALİNE GELECEK

Bribie Adası’ndaki bu uygulama, geleneksel beton bariyerler yerine ekosistemle uyumlu "yumuşak mühendislik" çözümlerinin bir örneği olarak değerlendiriliyor. Çitlerin zamanla çürüyerek kumun bir parçası haline gelmesi ve bölgedeki yaban hayatı habitatını desteklemesi planlanıyor.

Uzmanlar, projenin sadece adanın turizm potansiyelini korumakla kalmayıp, aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı artan ekstrem hava olaylarına karşı uzun vadeli bir kıyı direnci modeli oluşturduğunu ifade etti.