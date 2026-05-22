Konya’da kaçak üretim yaptığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda büyük miktarda ürün ve ham madde ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, işletme mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız şekilde cinsel içerikli ürün üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen çalışmaların ardından adrese ortak operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlenen 110 bin 900 adet ürün, 750 kilogram gıda katkı maddesi, 600 kilogram glikoz şurubu, 440 kilogram etken madde ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.