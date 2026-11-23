Adana'da piyasa değeri 20 milyon lira olan 186 bin paket sigaranın bulunduğu kamyonun çalınmasına ilişkin soruşturmada, hırsızlık ihbarını yapan nakliyeci Hasan U. (27) ile dört şüpheli tutuklandı. Polis, dört şüpheliyi zeytinlikte kamyondaki sigaraları kendi araçlarına yüklerken suçüstü yakaladı.

Nakliye firmasında çalışan Hasan U., 10 Kasım'da saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinin önüne kamyonunu park etti. Bir gün sonra sabah polisi arayan Hasan U., sigaraları dağıtmak için kamyonu çalıştırdığını, cüzdanını unuttuğunu fark ederek eve girdiğini ve bu sırada aracın çalındığını söyledi.

KAMERALARIN İZİ ZEYTİNLİĞE GÖTÜRDÜ

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamyonun Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi.

Kamyonun izini bir zeytin bahçesine yakın noktada kaybeden ekipler, bahçede yaptıkları araştırmada Furkan T. (25), Burak Ö. (37), Uğur K. (35) ve Arda B.'yi (20) sigaraları kendi araçlarına yüklerken yakaladı. Ters kelepçe takılıp yere yatırılan şüpheliler gözaltına alındı, sigaralar ele geçirildi.

İncelemede sigaraların bir kısmının ne kamyonda ne de şüphelilerin araçlarında olduğu anlaşıldı. Diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kamyon sahibi Hasan U. da gözaltına alındı. Hasan U., sorgusunda şüphelileri tanımadığını ve olayla ilgisinin olmadığını savundu.

“SAHİPSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK SİGARALARI ALDIM”

Arda B., emniyetteki ifadesinde, “Kamyonu zeytinlik alanda park halinde buldum. Sahipsiz olduğunu düşünerek sigaraları aldım” dedi. Diğer şüpheliler ise Arda B.'nin kendilerini telefonla arayarak elindeki malzemeyi paylaşmak için çağırdığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan U., Arda B., Furkan T., Burak Ö. ve Uğur K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.