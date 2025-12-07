DEM Parti’nin İstanbul’da düzenlediği iki gün sürecek ‘Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’ dün başladı.

Konferansa terör örgütü PKK’nin Suriye’deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, çevrimiçi görüntülü bağlanarak katıldı ve toplantının açılış konuşmasını yaptı.

“Öcalan sayesinde bu görüşmeler” başladı diyen kırmızı listede aranan Ahmed, “Suriye’deki barış, Türkiye’yi de etkiliyor” ifadelerini kullandı. Diyalog çağrısında bulunan Ahmed “Türkiye ile görüşmek ve süreci yürütmek istiyoruz” dedi.

İKTİDAR REDDETMİŞTİ

Toplantının diğer açılış konuşmalarını DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yaptı. DEM Parti, terörist İlham Ahmed’in Türkiye’ye gelebilmesi yönünde iktidara çağrı yapmış ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şu sözlerle reddetmişti:

“Bu kişi, silah bırakmamaktan; bunun niçin gerektiğini ‘silah bırakamayız, çünkü uluslararası mükellefiyetlerimiz var’ çerçevesinde izah eden birisi. Kullandığı unvan da Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı.”

Veysi Aktaş

Apo, PKK katliamlarına ‘onur savaşı’ dedi

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın konferansa gönderdiği mesajı temmuz ayında tahliye edilen cezaevi arkadaşı Veysi Aktaş’ın okudu. 40 bin kişinin katili terör örgütünün onur savaşı verdiğini savunan Öcalan, şöyle dedi:

“Kürtler olarak 52 yıllık PKK mücadelesiyle varlık ve onur savaşımını tamamladık ve artık demokratik cumhuriyetin ve demokratik toplumun yeniden inşa edileceği bir döneme girdi. Devletle ilişkimi demokratikleşme ilişkisi olarak tanımlıyorum. Demokratik cumhuriyet anlayışı, devletin toplum üstünde tanrısal bir güç değil; toplumla yaptığı demokratik sözleşme çerçevesinde işleyen yapı olmasını gerektirir. Devlette değişim ve dönüşümü yaratmak, toplumu yeniden inşa etmek mümkün.”