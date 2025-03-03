İngiltere'de bir at bakıcısı, attan düşerek kolunu sakatladığını öne sürerek açtığı 436 bin sterlinlik (yaklaşık 20 milyon TL) davayı kaybetti. Genç kadının gizli çekimlerde ragbi oynadığı, kalecilik yaptığı ve Husky cinsi köpeklerini gezdirdiği görüntüler ortaya çıkınca mahkeme, sakatlık iddiasının abartıldığını belirtti.

"AT KORKUP BENİ YERE ATTI"

Hazel Boyd, "Foxy" adlı 3 yaşındaki safkan bir atı sürerken hayvanın ürkerek onu yere attığını iddia etti. Boyd, düşüş sonucunda sağ kolunda ciddi bir kırık ve dirsek çıkığı yaşadığını belirterek, atın "tehlikeli" olduğunu ve bu yüzden iş göremez hale geldiğini öne sürdü.

Galler'de at yarışı antrenörü olan Debbie Hughes'a dava açan genç kadın, kaybettiği kazançlar için 368 bin sterlin (yaklaşık 17 milyon TL) ve ek tazminat talep etti. Ancak mahkeme sürecinde sosyal medyada ve gizli çekimlerde ragbi oynarken, futbol maçlarında kalecilik yaparken ve büyük köpekleri gezdirirken görüntülendiği ortaya çıktı.

Londra Yüksek Mahkemesi Hakimi Cotter ise Boyd'un iş gücü kaybını ispat edemediğini vurgulayarak, "Davacı, semptomlarını ve sakatlık seviyesini abarttı ancak bu tamamen hileli bir dava değil. Bu yüzden mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalmayacak" dedi.