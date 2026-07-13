Dünya okyanuslarının derinliklerinde milyonlarca ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre deniz sularında çözünmüş halde yaklaşık 20 milyon ton altın yer alıyor ancak bu büyük rezerv, mevcut teknoloji ve maliyetler nedeniyle ekonomik olarak çıkarılabilir durumda değil.

100 MİLYON TON DENİZ SUYUNDA 1 GRAM ALTIN

Uzmanlar, deniz suyundaki altın yoğunluğunun son derece düşük olduğuna dikkat çekti. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 100 milyon ton deniz suyunda yalnızca 1 gram altın bulunuyor. Bu nedenle okyanuslardan altın elde edilmesi, hem teknolojik hem de ekonomik açıdan önemli zorluklar barındırıyor.

Denizlerdeki altının önemli bir kısmı doğal süreçlerle oluşuyor. Yağmur, rüzgar ve nehirlerin milyonlarca yıl boyunca kayaları aşındırmasıyla ortaya çıkan çok küçük altın parçacıkları okyanuslara taşınıyor. Bunun yanı sıra, tektonik plakaların kesişim noktalarında bulunan hidrotermal bacalar da yer altından çıkan yüksek sıcaklıktaki sıvılar aracılığıyla çözünmüş altın ve diğer mineralleri deniz suyuna bırakıyor.

PİYASA DEĞERİNİN 5 KATINA ÇIKIYOR

Okyanuslardan altın çıkarma fikri ise uzun yıllardır bilim dünyasının gündeminde yer alıyor. 1941 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmada elektrokimyasal bir yöntem önerildi. Ancak hesaplamalar, yöntemin maliyetinin elde edilecek altının piyasa değerinin yaklaşık beş katına ulaştığını ortaya koydu.

2018 yılında American Chemical Society dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada ise altını sünger gibi emebilen özel bir malzeme geliştirildi. Araştırmacılar bu yöntemin umut verici sonuçlar sunduğunu belirtirken, teknolojinin endüstriyel ölçekte uygulanmasının ise henüz uzak bir hedef olduğunu ifade etti.