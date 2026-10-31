İktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere verilen yüksek bedelli kamu ihalelerine bir yenisi eklendi. AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçen 20 Ekim’de otobüs kiralama işi için ihaleye çıktı. İhaleyi, Albayrak Grubu bünyesindeki Avrasya Atık Yönetimi A.Ş. kazandı. Sözleşme bedeli 19 milyon 900 bin TL oldu. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesinde düzenlenen ve “rekabeti kısıtladığı” için tepki çeken pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

TOPLAM 14 İHALE

İhaleyi kazanan Avrasya Atık Yönetimi AŞ’nin kamu kurumlarından aldığı işler de dikkat çekti. Şirket, 2022’den bugüne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul’da Arnavutköy, Güngören ile Şanlıurfa Eyyübiye belediyeleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından toplam 14 ihale aldı. Şirketin bu ihalelerdeki toplam sözleşme bedeli 561 milyon 665 bin TL’ye ulaştı.