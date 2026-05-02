Atıklardan elde edilen enerji sayesinde şehir elektrik şebekesine katkı sağlanıyor ve yaklaşık 40 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor. Üretilen enerji yalnızca elektrik üretiminde değil, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde de değerlendiriliyor. Yaklaşık bin 700 metrekarelik serada çöp gazından elde edilen enerji, kış aylarında ısıtma, yaz döneminde ise serinletme amacıyla kullanılıyor.

TOPRAKSIZ TARIMLA ÜRETİLEN ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Çöp depolama alanında kurulan seralarda topraksız tarım yöntemiyle çilek ve domates yetiştiriliyor. Burada elde edilen ürünler, kentte yaşayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Böylece enerji üretimiyle birlikte sosyal fayda sağlayan bir proje de hayata geçirilmiş oluyor.

AYLIK 60 BİN TON ATIK ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Gazişehir Enerji A.Ş. Tesis Müdürü Şerif Yakut, bölgede aylık yaklaşık 60 bin ton çöpün toplanarak ayrıştırıldığını ve enerji üretim sürecine dahil edildiğini ifade etti. Aynı zamanda rehabilite edilen alanların yeniden değerlendirildiğini belirten Yakut, ortaya çıkan enerjinin şehir yaşamına katkı sunduğunu dile getirdi.

Çöplerin enerjiye dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Yakut, “Burası günlük 2 bin ton atığın geldiği saha. Bu sahamızda gelen atıkları bertaraf etmekle yükümlüyüz. Rehabilite ettiğimiz sahadan açığa çıkan çöp gazını elektrik enerjisine dönüştürmek üzere bir enerji üretim tesisi kurduk” şeklinde konuştu.

ATIK ISI SERALARDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Yakut, sosyal belediyecilik yaklaşımı kapsamında rehabilite edilen çöp sahasında çilek ve domates seralarının oluşturulduğunu söyledi. Modern sistemlerle kurulan bu seralarda, enerji üretim tesislerinden çıkan atık ısı da değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Yakut, “Gaz motorları çalışma prensipleri gereğince çöp gazının içerisindeki enerjinin yüzde 42'sini elektriğe dönüştürmekte. Geri kalan kısmını da atık ısı olarak atmosfere vermekte'' dedi.

SOSYAL PROJE KAPSAMINDA ÜCRETSİZ DAĞITIM

Seralarda üretilen ürünlerin yalnızca tarımsal üretim amacı taşımadığını belirten Yakut, sosyal sorumluluk yönünün de önemsendiğini aktardı. Üretilen çileklerin ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Yakut, “Bu serada üretilen çilekleri ne yapacağız diye düşündüğümüzde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım sosyal bir proje olmasını talep etti. Çıkan çilekleri de 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz dağıtalım dediler'' ifadelerini kullandı.

YILLIK HASAT HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Yaklaşık 700 metrekarelik alanda kurulu domates serasında yıllık 15 ila 20 ton arasında ürün elde edilmesi planlanıyor. Çilek üretiminde ise yılda 5 ila 8 ton arasında hasat hedefleniyor.

SERALARDA AKILLI OTOMASYON SİSTEMİ KULLANILIYOR

Seraların tamamı gelişmiş otomasyon sistemleriyle kontrol ediliyor. Meteorolojik veriler ve iç ortam nem oranı dikkate alınarak sıcaklık ayarlamaları yapılıyor. Kış aylarında ise reçine emdirilmiş karton soğutma sistemi sayesinde ortam dengesi korunuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDA TARIM YAPILIYOR

Bitkiler, toprak kullanılmadan kokopit adı verilen Hindistan cevizi kabuğu içerisinde yetiştiriliyor. Drip sulama sistemi aracılığıyla gerekli besin elementleri düzenli şekilde bitkilere ulaştırılıyor. Böylece kontrollü ve verimli bir üretim süreci sağlanıyor.