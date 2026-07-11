ABD'nin Los Angeles kentinde inşa edilen Wilshire Grand Center projesi kapsamında, inşaat sektörünün en büyük lojistik ve mühendislik operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Binanın temel inşası için düzenlenen kesintisiz beton döküm işlemi, "Dünyanın En Büyük Kesintisiz Beton Dökümü" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

20 SAATTE 16 BİN METREKÜP BETON KULLANILDI

Gökdelenin üzerine inşa edileceği "Fernando Formasyonu" adlı kaya oluşumuna yükü dengeli dağıtmak amacıyla tasarlanan temel için yaklaşık 16 bin 200 metreküp (yaklaşık 37 bin ton) beton kullanıldı. Yapısal bütünlüğü tehlikeye atabilecek soğuk derz oluşumunu engellemek adına operasyon hiç ara verilmeden yürütüldü. Guinness Rekorlar Kitabı resmi verilerine göre, döküm işlemi tam 20 saatte tamamlandı. Bu sonuçla, 1999 yılında Las Vegas'taki The Venetian otelinin inşaatına ait olan bir önceki rekor geride bırakıldı.

DEVASA LOJİSTİK OPERASYON

Projenin beton dökümünü üstlenen The Conco Companies ve sahada inceleme yapan bağımsız basın kuruluşlarının aktardığı lojistik veriler şu şekilde:

Operasyonda görevli 227 hazır beton mikseri, şehir içi trafikte aksama yaşanmaması adına planlanan güzergahlarda 10 ila 14 arasında ardışık sefer yaptı. Toplamda 2 bin 100'ün üzerinde beton teslimatı gerçekleştirildi. Sahaya ulaşan betonun kesintisiz ve eşit şekilde yayılması için kazı alanının çevresine stratejik olarak yerleştirilen 18 adet bomlu beton pompası eşzamanlı olarak çalıştırıldı.

Beton santralleri, sürücüler, pompa operatörleri ve mühendislik birimleri arasındaki akış telsiz ve GPS ağlarıyla anlık olarak yönetildi.

ÖN PLANDA TUTULAN DEPREM GÜVENLİĞİ OLDU

2017 yılında tamamlanarak 335,3 metre yükseklikle ABD'nin batı kıyısının en yüksek binası unvanını alan 73 katlı Wilshire Grand Center'ın temeli, yüksek sismik risk taşıyan Los Angeles'ın coğrafi koşullarına göre projelendirildi.

Mühendislik raporlarına göre 5,5 metre kalınlığındaki bu devasa radye temel; binanın ana yükünü taşımanın yanı sıra, yapının kalın betonarme çekirdek duvarları, çelik çapraz bağları ve sismik enerji sönümleyici cihazları ile entegre çalışacak şekilde inşa edildi. Temel bloğunun, olası şiddetli sismik hareketlerde binanın savrulma ve devrilme riskini absorbe edecek bir stabilizatör görevi gördüğü belirtildi.