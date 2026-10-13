Oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı L'Oréal defilesiyle uluslararası moda dünyasının gündemine geldi. Podyumdaki kısa yürüyüşüyle konuşulan Sarıkaya'nın, defilenin ardından küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markadan teklif aldığı belirtildi. Milyonluk bir anlaşmanın gündemde olduğu oyuncunun, sözleşmenin ayrıntılarını görüşmek üzere yakın zamanda masaya oturması bekleniyor.

20 SANİYELİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN TEKLİF ALDI

Akşam'da yer alan habere göre; Paris'teki L'Oréal defilesinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, yaklaşık 20 saniyelik yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun performansının ardından uluslararası moda ve kozmetik markalarının ilgisini çektiği öne sürüldü.

MİLYONLUK ANLAŞMA İÇİN MASAYA OTURACAK

Sarıkaya'nın Paris'te bulunduğu sırada küresel bir markadan işbirliği teklifi aldığı iddia edildi. Oyuncunun, kendisine milyonlar kazandırabileceği belirtilen anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde masaya oturacağı konuşuluyor.

YENİDEN AVRUPA'YA GİDEBİLİR

Söz konusu anlaşmanın imzalanması halinde Serenay Sarıkaya'nın küresel bir kampanyanın çekimleri için yeniden Avrupa'ya gitmesi gündeme gelebilir. Ancak anlaşmanın hangi markayla yapılacağı ve sözleşmenin mali detayları henüz ortaya çıkmadı.

GEÇEN YIL BİR MARKADAN YILLIK 30 MİLYON KAZANMIŞTI

Sarıkaya'nın geçtiğimiz yıl mayıs ayında 3 yıldır yüzü olduğu bir markayla yaptığı anlaşma gündem olmuştu. Sarıkaya'nın 1 yıllık reklam anlaşması için 30 milyon lira kazandığı iddia edilmişti.