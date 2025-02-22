Microsoft kuantum çip Dünyasına adım attı. Şirket, bu teknolojiyle endüstriyel ölçekli problemleri çözebilecek kuantum bilgisayarları geliştirmeyi hedefliyor. Bu çip, Majorana parçacıklarını gözlemleyebilen ve kontrol edebilen topokondüktörler kullanarak daha güvenilir ve ölçeklenebilir kübitler üretiyor. Kübitler, kuantum bilgisayarlarının temel yapı taşlarıdır.



Topokondüktörler, Microsoft’un yeni çipiyle birlikte, bir milyon kübite kadar ölçeklenebilen ve karmaşık sorunları çözebilecek kuantum sistemleri yaratmaya olanak tanıyor. Bu, örneğin, mikroplastikleri çevreye zararsız ürünlere dönüştürmek ya da inşaat sektöründe kendiliğinden iyileşebilen malzemeler geliştirmek gibi devrim niteliğinde yenilikler için bir temel oluşturuyor. Bu yeni mimari, tek bir çip üzerinde milyonlarca kübit barındırarak, enerji verimliliğini arttırarak ve malzeme bilimi gibi alanlarda çığır açarak büyük adımlar atmayı mümkün kılıyor. Topokondüktörler, dijital olarak kontrol edilebilen, kararlı ve hızlı kübitler üreten benzersiz bir malzeme kategorisidir. Microsoft, bu topokondüktörleri üretmek için atom atom tasarımıyla yeni bir malzeme yığını geliştirdi.

AVUÇ İÇİ BOYUTUNDA ÇİP

Majorana 1, çok sayıda kübit hedeflenmesine rağmen, veri merkezlerine kolay entegrasyon için avuç içine sığacak kadar kompakt bir yapıya sahiptir.



Şirket, Majorana 1’i çalıştıran ilk Topolojik Çekirdek ile hata direnci sağlayarak güvenilirliği artırmayı başardı. Bu, donanım düzeyinde kararlılığı sağlamak için büyük bir adım. Yeni ölçüm yaklaşımıyla, kübitler dijital olarak kontrol edilebiliyor. Microsoft’un bu yaklaşımı, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından ilgiyle karşılandı. DARPA, bu yenilikçi kuantum teknolojilerinin gelecekteki savunma ve araştırma projelerine katkı sağlama potansiyeli nedeniyle Microsoft’u programa dahil etti.

Microsoft, yalnızca kuantum donanımını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Quantinuum ve Atom Computing ile işbirliği yaparak bilimsel ve mühendislik atılımlarına da imza atıyor. Azure Quantum ise, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi entegre çözümlerle bilimsel keşifleri destekliyor. Geçen aralıkta Google, kuantum çipi Willow’u tanıttı ve bu çipin daha fazla kübitle ölçeklendikçe hataların azalacağını belirtti. Nvidia ise yeni nesil kuantum cihazlarını geliştirerek bu alandaki yenilikleri hızlandırmayı hedefliyor.