Ülkenin doğusundan batısına kadar her yerde fabrikalar kapanıyor, işçiler işsiz kalıyor.

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sezai Ayas, yüksek faiz, artan maliyetler ve teşvik sisteminin güncellenmemesi nedeniyle sektörde ciddi daralma yaşandığını belirterek, "Son bir yılda yaklaşık 20 fabrika kapandı diyebiliriz. Kapanmayanlar da personel azaltmaya gitmek zorunda kaldı" dedi.

Ayas, son yıllarda fabrikaların zon günler geçirdiğini belirterek "2.5 yıl önce fabrika açılışlarına gidiyorduk. Son iki yıldır geçmiş olsun ziyaretlerine gidiyoruz. Ama son 4-5 aydır mevcut durumu koruyoruz. Ayas , tekstil sektörüne 'pozitif ayrılmcılık yapılması gerektiğini belirterek, ihracatçı için çifte kur uygulanmasını istedi.