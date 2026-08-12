Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan devasa bir altın yatağının tam kapasiteyle işletilebilmesi amacıyla federal karayolu BR-226’nın güzergahının değiştirilmesine karar verildi. Yaklaşık 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Borborema Projesi kapsamında atılan bu adım, madenin çıkarılabilir altın rezervlerini %82 oranında artıracak.

MALİYETLERİ MADENCİLİK ŞİRKETİ ÜSTLENİYOR

Currais Novos kırsalındaki maden arazisini ikiye bölen ve en zengin altın yataklarının üzerinde yer alan otoyol bölümünün taşınması için Ulusal Ulaştırma Altyapısı Departmanı (DNIT) ile Aura Minerals’in Brezilya’daki iştiraki Cascar Brasil Mineração Ltda. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre otoyolun yeni güzergah projesi, inşaat giderleri, kamulaştırma bedelleri ve çevresel süreçlere ilişkin tüm maliyetler tamamen madencilik şirketi tarafından karşılanacak. Böylece kamu bütçesine herhangi bir yük getirilmeden maden sahasının genişletilmesi sağlanacak.

ÇIKARILABİLİR REZERV 20,8 TON ARTACAK

Teknik raporlara göre, asfalt yolun varlığı açık ocak madenciliğinin cevher yatağı üzerinde ilerlemesini engelliyordu. Yolun taşınmasıyla birlikte sisteme dahil edilecek yeni alan sayesinde projenin çıkarılabilir rezerv tahmini 670.000 troy ons (yaklaşık 20,8 ton) artış gösterdi.

Bu gelişmeyle birlikte projenin toplam muhtemel rezervi 1,48 milyon onsa (yaklaşık 46 ton altın) yükselirken, madenin işletme ömrünün 20 yıl 5 ay süreceği öngörülüyor. Toplam 735 hektarlık alanı kapsayan maden sahasında, tam kapasiteye ulaşıldığında yılda ortalama 83.000 ons altın üretilmesi ve metalurjik geri kazanım oranının %92,1 olması hedefleniyor.

Yaklaşık 19 aylık inşaat sürecinin ardından 23 Eylül 2025’te ticari üretime başlayan Borborema Projesi, 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 975 kilogram üretim gerçekleştirdi.