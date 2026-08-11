Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumu (GSI), Odisha eyaletinde yürütülen saha çalışmalarında yaklaşık 20 metrik tonluk altın rezervi tespit edildiğini açıkladı. Keşfin ardından eyaletin ilk kamuya açık altın madenciliği ihalesi için yasal ve teknik süreç başlatıldı.

İlk ihale, Deogarh ilçesindeki bir sahada yapılacak. Bölgedeki arama çalışmaları G3 seviyesinden daha kapsamlı olan G2 seviyesine yükseltilirken, süreç Odisha Madencilik Şirketi (OMC) koordinasyonunda yürütülüyor.

10 İLÇEDE ARAMA SÜRÜYOR

Deogarh, Keonjhar, Koraput, Angul, Sundargarh ve Nabarangpur ilçelerinde sondaj ve numune alma çalışmaları devam ediyor. Mayurbhanj, Sambalpur, Malkangiri ve Boudh ilçelerinde ise altın potansiyelinin belirlenmesine yönelik saha incelemeleri sürdürülüyor.

Hindistan'da yıllık altın üretimi yaklaşık 1,6 metrik ton seviyesinde bulunurken, ülkenin yıllık altın ithalatı 700 metrik tonu aşıyor. Odisha'daki keşfin, ülkenin yerli üretimi artırma ve altın ithalatına olan bağımlılığı azaltma hedefleri kapsamında önem taşıdığı belirtildi.