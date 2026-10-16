Kilis Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kentteki bir markete düzenlenen denetimde skandal görüntüler ortaya çıktı. Raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı.

20 ÜRÜNDEN 19’UNUN TARİHİ GEÇMİŞ

Ekiplerin markette gerçekleştirdiği kontrollerde incelenen 20 üründen 19’unun son tüketim tarihinin dolduğu belirlendi.

BEBE BİSKÜVİLERİNİN TARİHİNİ KALEMLE DEĞİŞTİRMİŞ

Zabıta ekipleri, bebe bisküvisi ambalajlarındaki büyük tahrifatı da ortaya çıkardı. İşletme sahibinin, son kullanma tarihi geçmiş bebe bisküvilerinin üzerindeki orijinal tarihleri tükenmez kalemle değiştirerek yeniden satışa sunduğu tespit edildi.

'BENİ ZEHİRLESİN O ZAMAN' DİYEREK ÜRÜNLERİ YEDİ

Denetim anında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen işletme sahibi, ürünlerin bozuk olmadığını kanıtlamak için akılalmaz bir yola başvurdu. Zabıta görevlilerinin şaşkın bakışları arasında tarihi geçmiş ambalajlı gıdaları açarak yemeye başlayan esnaf, "Tamam yiyeyim ben, beni zehirlesin o zaman" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünlere el koyarak gerekli cezai yaptırımları uyguladı.