TBMM Dilekçe Komisyonunun Mayıs Ayı Faaliyet Raporunda vatandaşların birbirinden ilginç isteklerde bulunduğu ortaya çıktı. Komisyona geçen ay 1076 başvuru yapılırken, dilekçelerden 163'ü kadınlardan geldi. Komisyona en çok başvuru, çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete ilişkin geldi. İşte öne çıkanlar:



- Hafta sonu tatillerin kamu görevlilerinin yıllık izinlerinden sayılmasın. (Not: Orijinal basımda "tatillerinin" yerine "tatillerin" yazılmıştır)



- Çocukların hastalık sürecinde ebeveyn refakati yasal güvence altına alınsın.



- Çocuk adına düzenlenen sağlık raporları ebeveyn için de geçerli sayılsın.



- Heykel yapılması yasaklansın.



- Sigara ve alkol kullananların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmasın.



- 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınsın.



- Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin.



- 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilsin.



- Sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerin tahsil edeceği yıllık bir hayvan sahipliği vergisi alınsın.



- Cinsiyet değişikliği kesin olarak yasaklansın ve değiştirenler Türk vatandaşlığından çıkarılsın.



'DÜĞÜNLER MASRAFLI OLUYOR, KALDIRILSIN'



Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla üç büyük şehir; İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.



Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Yoğun istekler arasında ekonomik krizin derin hissedildiği açıkça anlaşılıyor. İşte gelen maddi talepler:



- Ev haczi kaldırılsın.



- Her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilsin.



- 5 ve daha fazla çocuklu aileler için vergi muafiyetleri getirilsin.



- Ev hanımlarına SGK prim desteği verilsin.



- Mevcut konutların kiralama ve dönüşümleri teşvik edilsin.



- Uzun süre boş tutulan konutlara yönelik “boş konut vergisi” alınsın.



DİLEKÇELER BİZE ÖNEMLİ VERİ KAYNAĞI



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, halkın dile getirdiği her sesin, demokrasiye güç veren bir katkı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Karamık şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir.”