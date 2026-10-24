Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman E.'nin hayatı; iddiaya göre, haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabı nedeniyle karardı.

İddiaya göre, banka hesabı açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren ve adına hesap açılan Abdurrahman E.'nin hesap numarası iddiaya göre başkaları tarafından kullanıldı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte ilanlarda vatandaşlardan paralar Abdurrahman E.'nin adına açılan hesap numarasına istendi.

HAKKINDA 27 AYRI ŞİKAYET YAPILDI

Kiralık bungalov, kiralık araç gibi çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde IBAN numarası kullanılan genç adına Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çeşitli illerden 27 dolandırıcılık şikayetinde bulunuldu.

Hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunan Abdurrahman E., dosyaların üçünden aldığı hapis cezası sonrası Kilis Cezaevinde mahkum olarak cezasını çekmeye başladı.

Abdurrahman E.'nin babası Harun E., evladının ustasının yeğenin tuzağına düştüğünü ileri sürerek gerçeği üç hafta sonra gelmeye başlayan tebligatlarla öğrendiklerini anlattı.

"OĞLUMUN ADINA HESAP AÇIP, GSM HATTI ALMIŞLAR"

Evladının tuzağa düştüğünü iddia eden Harun E., oğlunun ustası olan yeğeninin, "Abdurrahman, sen dayımın yanında çalışıyorsun. Haftalığını senin hesabına yatıralım." diyerek söz konusu hesabı açtırdığını ileri sürdü.

Oğlunun banka hesabının nasıl açılacağını bilmediği için ustasının yeğeninden yardım aldığını belirten baba Harun E., "Bankaya gidip para yatırmayı bile bilmez. Bu şahıs, oğlumun Facebook hesabını ve mobil bankacılığını ele geçirmiş. Oğlumun adına telefon hattı da almış. Şimdi oğlumun adına 27 ayrı dosya bulunuyor. Bu dosyalar nedeniyle oğlumun uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğinden endişe ediyoruz. Oğlumun hayatıyla ve geleceğiyle oynadılar." ifadelerini kullandı.

250 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Abdurrahman E.'nin avukatı Ferhat Karlı, müvekkilinin üst sınırdan dosyalardan ceza alması durumunda 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını ifade ederek Abdurrahman'ın bilgisi ve rızası dışında adına açılan GSM hatları nedeniyle mağdur olduğunu savundu.