Genç yaşta radikal bir karar alarak mesai saatli işlerini bırakan 20 yaşındaki Shae Spice ve Jake Davis çifti, kurdukları iki farklı ek iş sayesinde devasa bir finansal başarıya imza attı. Eski temizlikçi ve kurye olan girişimci ikili, vintage el çantası satışı ve emlak kiralama stratejileriyle günde 4 saat çalışarak aylık 1 milyon 289 bin 199 TL kazanıyor.

322 BİN TL’LİK BİRİKİMLE YENİ İŞ KURDULAR

Geçmişte çalıştıkları işlerden çıkarılan ve Eylül 2024’te üniversite yıllarında tanışan çift, girişimcilik hayallerini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirdi. Emlak eğitimi için 3.000 sterlinlik (193 bin 356 TL) bir online kursa katılan ikili, Haziran 2025'te 5.000 sterlinlik (322 bin 261 TL) birikimlerini riske atarak "The Unfiltered Store" adını verdikleri ikinci el kıyafet satışı işine girdi.

İlk aylarda zorlandıklarını belirten şirket yöneticisi Jake Davis, "Haziran 2025'ten Ağustos ve Eylül sonuna kadar neredeyse hiç para kazanmadık, başlangıçta çok zordu. Kıyafet satıp elde ettiğimiz her şeyi tekrar işe yatırdık" dedi.

AYLIK 1 MİLYON 289 BİN TL KAZANMAYA BAŞLADILAR

Zamanla iş modelini geliştirerek Vinted üzerinden satış yapmayı bırakan çift; TikTok ve WhatNot gibi platformlarda canlı açık artırmalara yöneldi. Özellikle Gucci ve Louis Vuitton gibi lüks markaların vintage çantalarına odaklanan ikili, haftada birkaç kez düzenledikleri yayınlarda dükkan cirolarını patlatarak ayda 20.000 sterlin (1 milyon 289 bin 119 TL) kazanmaya başladı.

“VİNTAGE TASARIMCI ÇANTALARI SATIYORUZ”

Genişleyen stokları için aylık 500 sterline (32 bin 230 TL) depo kiralayan çift, yeni satış stratejilerini açıklarken Jake, “Temelde, ürünü izleyicilere göstermek için kaldırıyorsunuz ve onlar da o ürüne teklif verebiliyorlar. Canlı yayına geçiyoruz ve insanlar TikTok ve sosyal medyada gezinirken ürün ekranda beliriyor, eğer sattığımız ürünü beğenirlerse canlı yayınımıza katılabiliyorlar. Şu anda daha çok vintage tasarımcı çantaları satıyoruz” diye konuştu.

GÜNDE SADECE 4 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Çift, ikinci el ticaretinin yanı sıra Manchester'da kiraladıkları üç odalı bir evi, ev sahibinin izniyle alt kiralamaya vererek lüks bir Airbnb dairesine dönüştürdü. Ayda sadece "dört saatlik" bir çalışma karşılığında bu daireden binlerce sterlin net kar elde eden ikili, gelir kalemlerini e-kitap satışı ve sosyal medya marka iş birlikleriyle de çeşitlendirdi.