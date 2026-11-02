Meksika’nın başkenti Mexico City'de 71 tur üzerinden koşulan sezonun 19. randevusu, pist üstündeki büyük rekabetin ötesinde tarihi bir taç giyme törenine dönüştü. Yarışa, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı George Russell’ın 123 puan önünde büyük bir avantajla başlayan Kimi Antonelli, kontrollü bir sürüş sergileyerek damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Bu kritik podyum derecesiyle rakipleriyle arasındaki puan farkını 119'a taşıyan ve matematiksel olarak yakalanması imkansız bir avantaja ulaşan 20 yaşındaki pilot, Formula 1 tarihinin "en genç dünya şampiyonu" olarak adını altın harflerle zirveye yazdırdı. Bu sezon tam 9 yarış zaferine imza atarak şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiğini kanıtlayan genç yıldız, yarış biter bitmez telsizden gelen tebrik mesajlarıyla gözyaşlarına boğuldu.

73 YILLIK HASRETİ DE DİNDİRDİ

Antonelli’nin bu tarihi zaferi, motor sporlarının beşiği İtalya için de çifte bayram anlamına geliyor. Formula 1'in başladığı 1950 yılındaki ilk şampiyon Giuseppe Farina ve ardından 1952 ile 1953 yıllarında üst üste iki kez zafere ulaşan efsane Alberto Ascari’nin ardından İtalya, tam 73 yıldır pilotlar klasmanında şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

Ascari’nin zaferinden bu yana geçen 73 yıllık devasa sessizliği henüz 20 yaşında bozan Antonelli, İtalyan halkının on yıllardır beklediği kahraman olmayı başardı.

KIRMIZI BAYRAK TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meksika Grand Prix’sinde yarışın kader anı ise 45. turda yaşandı. Tecrübeli pilot Valtteri Bottas’ın sol ön lastiğinin yüksek süratte patlaması sonucu aracı kontrolden çıkarak düzlük sonundaki bariyerlere çok sert bir şekilde çarptı. Yaşanan feci kazanın ardından pist kırmızı bayrakla durduruldu ve güvenlik önlemleri nedeniyle mücadeleye bir süre ara verildi.

Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte kontrolü elden bırakmayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2 saat 20 dakika 28.772 saniyelik derecesiyle Meksika'da damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaştı. Ferrari’nin Britanyalı yıldızı Lewis Hamilton, liderin yalnızca 0.799 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı alırken; podyumu Verstappen’in 4.006 saniye arkasında finiş gören çiçeği burnunda dünya şampiyonu Kimi Antonelli tamamladı.

Yarışın tamamlanmasıyla birlikte kokpitten fırlayan genç şampiyon, gözyaşları içerisinde önce tribünlerdeki ailesine, ardından da garajdaki teknik heyet ve takım arkadaşlarına sarılarak tarihi zaferini kutladı.