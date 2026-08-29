Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava koşulları ve şiddetli dalgalara rağmen denize giren 4 kişiden birinin akıntıya kapılarak kaybolduğu acı olayda acı haber geldi. Sahil Güvenlik, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin 3 gündür hem havadan hem de karadan aralıksız sürdürdüğü geniş çaplı çalışmalar sonucunda, akıntıya kapılan Arda Barlas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotorla, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürüldü. Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy'de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan Arda Barlas'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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