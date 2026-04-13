Gana Futbol Federasyonu, Berekum Chelsea Futbol Kulübü'nde forma giyen 20 yaşındaki forvet Dominic Frimpong'un, soyguncular tarafından takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. BEKLENTİLER BÜYÜKTÜ Ülkesinde geleceğin yıldızları arasında gösterilen 20 yaşındaki Frimpong, Gana Premier Ligi'nin 29. haftasında FC Samartex ile Berekum Chelsea arasında oynanan karşılaşmanın ardından soyguncular tarafından öldürüldü. Berekum Chelsea takım otobüsünün pusuya düşürüldüğü ve genç Frimpong'un bu esnada başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Gana Futbol Federasyonu Frimpong'un vefatını resmen duyururken; polisin bazı kayıp futbolcuları ve kulüp üyelerini aradığı ifade edildi.

