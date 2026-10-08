Gaziantep'te husumet nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı saldırı can aldı. Otomobilinin önü kesilerek pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 2 Ekim tarihinde Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Arda Reyhanlı'nın kullandığı aracın önü, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen T.E. ve C.M.C. tarafından kesildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Şüphelilerin, Reyhanlı'nın bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Arda Reyhanlı, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

6 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Arda Reyhanlı, saldırıdan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Reyhanlı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Saldırının ardından kaçan T.E. ve C.M.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.