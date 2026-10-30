İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 1 Haziran gecesi saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen kanlı saldırı, polis ekiplerinin titiz takibiyle aydınlatıldı. Yol üzerinde bulunan 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben, motosikletle yaklaşan kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacak ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dilben, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KASKLI SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, güvenlik kameraları ve teknik incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliklerini tek tek belirledi. Motosikleti 3 aranma kaydı ve 3 suç kaydı olan 20 yaşındaki Ramazan Ç.’nin kullandığı, arkasında oturarak Buğra Efe Dilben’e peş peşe kurşun yağdıran tetikçinin ise 23 yaşındaki Hamza Y. olduğu saptandı.

YUNANİSTAN’A KAÇIŞ PLANI ÇEŞME’DE BOZULDU

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile koordineli hareket eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hamza Y.’nin Çeşme üzerinden deniz yoluyla yasa dışı olarak Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti.

Zanlının gizlendiği otele 28 Ekim Çarşamba günü şafak baskını düzenlendi. Operasyonda tetikçi Hamza Y. kıskıvrak yakalanırken, aynı odada saklanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler İbrahim K. (3 yıl 9 ay ceza) ile Eren K. (4 yıl 3 ay ceza) da gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ, SÜRÜCÜ ARANIYOR

İzmir’de yakalanan Hamza Y., kelepçelenerek sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi. Otelde yakalanan diğer iki hükümlünün adli işlemleri İzmir'de sürerken, cinayet sırasında motosikleti kullanan firari zanlı Ramazan Ç.’nin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.