İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde yaşanan 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Deniz A., İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takiple yakalanarak gözaltına alındı. Kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle yakalanan şüphelinin 2 çocuğunun bulunduğu ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen Deniz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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