Serie A devi Milan ve İtalya Milli Takımı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nden Dünya Kupası'na kadar kaldırılmadık kupa bırakmayan Filippo Inzaghi, yalnızca ceza sahasındaki fırsatçılığıyla değil, maç öncesi ritüelleriyle de futbol tarihine geçti.

Efsane forvetin yeşil sahaya çıkmadan önce uyguladığı sıra dışı beslenme tercihi, eski takım arkadaşları Andrea Pirlo ve Gennaro Gattuso’nun kaleme aldığı otobiyografilerde eğlenceli satırlarla gözler önüne serildi. Her iki dünya yıldızı da kitaplarında, Milan'ın devler karması soyunma odasının maç günlerinde yıllarca bebek maması ve bisküvi koktuğunu gülerek anlattı. Inzaghi, profesyonel futbola ilk adımını attığı günden 39 yaşında jübilesini yaptığı ana kadar her müsabakadan tam 3 saat önce İtalya'nın ünlü bebek maması markası Plasmon bisküvilerini tüketmeyi değişmez bir kural haline getirmişti.

MİDE SORUNLARINA BEBE BİSKÜVİSİ ÇÖZÜMÜ

Dünyanın en elit sporcularından birinin yetişkin sporcu beslenmesini terk edip bebek bisküvisine sığınmasının arkasında ise tamamen tıbbi zorunluluklar bulunuyordu. Gençlik yıllarında kronik mide ve sindirim problemleriyle mücadele eden Inzaghi, futbolcuların klasik maç öncesi menüsünü oluşturan makarna, ızgara tavuk ve kırmızı et gibi katı gıdaları sindirmekte büyük zorluk çekiyordu.

Maç esnasında yaşanan hazımsızlık, gaz ve kramplar İtalyan yıldızın performansını olumsuz etkileyince kulüp diyetisyenleriyle kapsamlı bir araştırma sürecine girildi. Yapılan testlerin ardından, 6 aylık bebeklerin hassas sindirim sistemleri düşünülerek geliştirilen bu bisküvilerin, Inzaghi'nin biyolojisi için en kusursuz ve en güvenli yakıt olduğu belirlendi.

TÜKENDİĞİ SANILAN ANLARDA BİLE AYAKTAYDI

Bebek bisküvisinin mucizesi, özel laboratuvar formülünün sağladığı yüksek emilim hızında gizliydi. Bebeklerin midesini korumak amacıyla sıfır doymuş yağ, sindirimi güçleştirmeyen sıfır lif ve tamamen işlenmiş saf karbonhidrat (maltodekstrin) barındıran bu bisküviler, sporcu bedeninde inanılmaz bir kimyasal reaksiyon oluşturuyordu.

Midede hiçbir ağırlık yapmayan ve kramp riskini tamamen ortadan kaldıran bisküviler, yenildikten sadece 15 dakika sonra ince bağırsaktan emilerek doğrudan kaslara saf glikojen olarak ulaşıyordu. Her maçtan önce tam iki paket bisküviyi çayına batırarak tüketen Inzaghi, midesini hiç yormadan 90 dakika boyunca patlayıcı gücünü ve enerjisini koruyabiliyordu. İtalyan golcü, bir bebeğin mamasıyla beslenerek dünya futbolunun en sert savunmacılarını 20 yıl boyunca sahadan silmeyi başardı.