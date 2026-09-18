İngiltere'de, 20 yıl boyunca eşini uyuşturarak tecavüz ettiği iddia edilen bir adam, kendisine yöneltilen 60 suçu kabul etti. Olay, Fransa'daki Gisele Pelicot davasını hatırlatan bir cinsel suç vakası olarak dikkat çekti.

MAĞDURUN GİZLİLİĞİ KORUNDU

Mağdur kadının kimliği, gizlilik gerekçesiyle açıklanmadı. Sanık, Manchester Minshull Street Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, tecavüz dahil birçok suçlamayı daha önce kabul etmişti. Duruşmada mağdur kadın, ailesinin de eşlik ettiği halka açık bölümde hazır bulundu.

SUÇLAMALAR TEK TEK OKUNDU

Altmışlı yaşlarında olduğu belirtilen koca, çok sayıda tecavüz, cinsel saldırı ve uyuşturucu madde verme suçlamasının tekrarlanması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir noktada hakim tarafından sanık sandalyesine oturması istendi.

13 ERKEK DAHA YARGILANIYOR

Kocanın yanı sıra olayla bağlantılı 13 erkeğin daha adı geçiyor. Bu kişilerden biri, kadına karşı cinsel suç işlediğini kabul etti. Diğer 12 kişi ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Yaşları 28 ile 74 arasında değişen bu 12 erkek, Manchester'ın Stockport bölgesinden oldukları bildirildi.

SÜREÇ VE CEZALAR

Kocanın itiraf ettiği suçlar, 2004 yılına kadar uzanıyor. Diğer sanıklarla ilgili suçlamalar ise Eylül 2018'den Kasım 2025'e kadar olan dönemi kapsıyor. Yargılama tamamlandığında koca, itiraf ettiği suçlardan cezalandırılacak.

Duruşmaların önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor.

FRANSA'DAKİ PELICOT DAVASI HATIRLATILDI

Fransa'nın Avignon kentinde yaşanan Pelicot davasında, Dominique Pelicot, eşinin onlarca erkeğe uyuşturulmuş halde tecavüz etmesine izin verdiği suçlamasıyla yargılanmış ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer 50 sanık ise üç ila 15 yıl arasında değişen cezalar almıştı. O davanın mağduru 72 yaşındaki Gisele Pelicot, "Utanç yer değiştirmeli" diyerek kimliğini açıklama kararı almış ve ülkede cinsel şiddetle mücadelenin sembolü haline gelmişti.