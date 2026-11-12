Çin’de geleneksel dövüş sanatlarına gönül veren 53 yaşındaki Zhang Longxiang, tam 20 yıl boyunca sürdürdüğü akılalmaz antrenman rutiniyle ellerini adeta çeliğe dönüştürdü. "Demir Kum Avucu" (Iron Sand Palm) tekniğini uygulayan ustanın sağ avuç içi, yıllar süren darbelerin ardından tam 8 santimetre kalınlığa ulaştı.

METAL BİLYE DOLU TORBAYA GÜNDE 6 BİN DARBE

1998 yılında bu kadim kung fu disipliniyle tanışan Longxiang’ın günlük rutini duyanların tüylerini ürpertiyor. Sıradan kum torbaları yerine içi küçük metal bilyelerle doldurulmuş özel torbalar kullanan Çinli usta, her gün avuç içiyle bu sert yüzeye tam 6 bin kez darbe indiriyor. Başlangıçta ellerinin defalarca kanadığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlatan Longxiang, hiçbir günü aksatmadan sürdürdüğü bu zorlu süreci bir yaşam biçimi haline getirdi.

AVCUNUN ORTASI TAM 8 SANTİMETRE KALINLAŞTI

Yirmi yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden bu sert temas, ustanın el yapısını tamamen değiştirdi. Parmak eklemleri genişleyen ve avuç içlerinde devasa nasır tabakaları oluşan 53 yaşındaki dövüş ustasının sağ avuç içi ölçümü tam 8 santimetreye ulaştı. Görenleri şaşkına çeviren elleriyle dikkat çeken Longxiang, geleneksel tekniğin yaşayan en sıra dışı temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.