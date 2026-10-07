İngiltere’de yaşayan inşaat mühendisi Tony Deane, 1980’lerde ailesinin evinin altında başladığı kazı çalışmasıyla yerin 15 metre altında 4 katlı devasa bir tünel sistemi inşa etti. 20 yıl süren ve altı çocuğunun da yardım ettiği bu sıra dışı çalışma, başlangıçta küçük çaplı bir proje olsa da zamanla yaklaşık 1.300 metrekarelik dev bir yeraltı kompleksine dönüştü.

DEMİRYOLU VE ASANSÖR KURDU

Reading yakınlarındaki Tilehurst bölgesinde yer alan mülkün altında; odalar, koridorlar, depolama alanları ve gizli bölümler bulunuyor. Deane, hafriyat sırasında ortaya çıkan toprak ve tebeşir taşlarını taşımak için tünellere özel bir demiryolu hattı ve katlar arasında malzeme transferi için 1 ton kapasiteli bir yük asansörü kurdu.

Yapının öne çıkan detayları arasında, 1,5 tonluk hareketli beton bir duvarın arkasına gizlenmiş oda ve bahçede yeraltına açılan girişi saklayan 7 metrelik roket maketi yer alıyor.

SATIŞA ÇIKARILDI

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir müstakil evi andıran ancak yerin altında ezber bozan bir mühendislik barındıran mülk, şimdi açık artırmayla satışa sunuluyor. Mülkün, 300 bin ila 325 bin sterlin (19,4 veya 21,1 milyon lira) rehber fiyat aralığıyla 28-29 Ekim 2026 tarihlerinde yeni sahibini bulması bekleniyor.