Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı saha çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

KÖYDE SAKLANDIĞI VE İLÇEYE GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Konya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 13 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.S.'yi yakın takibe aldı. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelinin Yeşilyurt köyünde gizlendiği ve zaman zaman ilçe merkezine geldiği belirlendi.

BERBER KOLTUĞUNDA KIS KIVRAK YAKALANDI

Sürdürülen titiz takip sonucu şüpheli E.S.'nin ilçe merkezindeki bir erkek kuaföründe bulunduğu saptandı. Müşteri gibi davranarak berbere giren polis ekipleri, E.S.'yi tıraş olduğu sırada düzenledikleri anlık operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek cezaevine teslim edildi.