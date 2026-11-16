Ordu’nun Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve 5 çocuk sahibi olan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı boşandıktan 20 yıl sonra hayatlarını yeniden birleştirmek isteyerek Ünye Belediyesi başvurdu. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından çift için belediyenin Evlendirme Dairesi bahçesinde tören düzenlendi. Yıllar sonra yeniden evlenmeye karar veren çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıydı. Törende Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya da nikah şahidi olarak yer aldı.

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