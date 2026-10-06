Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yıllar önce deneme amacıyla ekilen bal kabağı, elde edilen yüksek verim ve kaliteli ürün sayesinde bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline geldi. İri yapısı, rengi ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken kabak, zamanla köydeki diğer üreticilerin de ilgisini çekti.

Yarımca köyünde bal kabağı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla ekim alanları da her yıl genişledi. Köyde bugün yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı üretiliyor. Ürün, bölgedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Köyde özenle yetiştirilen bal kabakları, Türkiye'nin farklı kentlerindeki pazarlara gönderilirken bu yıl ihracatçı firmalar aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ulaştırıldı.

"DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Çiftçi Engin Çalışkan, köyde bal kabağı yetiştiriciliğini ilk olarak merhum Mikail Ercan'dan gördüğünü söyledi. Ercan'ın yetiştirdiği kabakların büyüklüğü, rengi ve aroması sayesinde üretime yöneldiğini belirten Çalışkan, yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürdüğünü ifade etti.

Çalışkan, köyde üretimin her yıl arttığını ve bu yıl yaklaşık 1200 ton rekolte beklediklerini belirterek, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz. Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur" dedi.

Ürettikleri kabaklara Türkiye'nin farklı bölgelerinden talep geldiğini aktaran Çalışkan, ürünün iriliği, kalitesi ve aromasının öne çıktığını belirtti. Çalışkan, hedeflerinin Elazığ'da yetiştirilen kabakları Avrupa pazarlarına ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Bu yıl 30 dönümlük alandan 180 ton ürün almayı beklediğini ifade eden Çalışkan, köyden ilk kez KKTC'ye 10 ton bal kabağı gönderildiğini söyledi.

Çalışkan, "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz. İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz. Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAL KABAĞININ ADAPTASYONU ÇOK İYİ OLDU"

Üreticilerden İlhan Ercan ise köyde bal kabağı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasında babasının önemli rolü olduğunu belirtti. Üretimin birçok ailenin geçimine katkı sunduğunu ifade eden Ercan, bölgenin iklim ve toprak özelliklerinin ürüne uygun olduğunu söyledi.

Ercan, "2019'da babam vefat etti, babamdan sonra da ben devam ediyorum. Komşularımızla beraber bal kabağı ekiyoruz. Çok müthiş bir bal kabağı yetiştiriyoruz, aroması ve tadı gerçekten güzel" dedi.

ELazığ'da 4 BİN TON ÜRETİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, baraj ve göllerle çevrili Elazığ'ın iklimi, toprak yapısı ve rakımının tarımsal üretimde farklı ürünlerin yetiştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Kent genelinde yılda ortalama 4 bin ton bal kabağı üretildiğini aktaran Taşkesen, özellikle son yıllarda Kovancılar ilçesi ve Yarımca köyü çevresinde üretimin önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Taşkesen, bölgedeki bal kabağı üretiminin yeni bir tarımsal potansiyel oluşturduğunu ve ürünün yöre halkı açısından önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini kaydetti.