90'ların sonunda bitti gözüyle bakılan, Walkman'lerin içinden sarkan o parlak kahverengi şeritler, imkansız bir geri dönüşe imza atıyor. Müziği sınırsız bir veri yığını olmaktan çıkarıp fiziksel bir objeye dönüştüren bu akım, hem eski günleri özleyen X kuşağını hem de analog dünyaya hayranlık duyan Z kuşağını aynı noktada buluşturdu.

SATIŞLAR 10 YILDA 6 KATINA ÇIKTI

Bu ilginin sadece bir heves olduğunu düşünenler yanılıyor; rakamlar çok daha ciddi bir tablo çiziyor. Nielsen Music verilerine göre, kaset satışları son on yılda sessiz ama devasa bir sıçrama yaptı:

2015 Yılı: 74 bin adet satış.

2023 Yılı: 430 bin adet satış.

2026 Projeksiyonu: Satışların yıllık 650 bin barajını aşması bekleniyor.

Artan bu talep sadece eski kaset koleksiyonlarını değil, donanım pazarını da hareketlendirdi. Artık raflarda sadece nostaljik cihazlar değil, Bluetooth bağlantılı ve USB üzerinden kayıt yapabilen modern kaset çalarlar da boy gösteriyor.

KUSURSUZLUĞA KARŞI ''ARIZA'' ÖZLEMİ

Peki, ses kalitesi CD'den düşük olan, üstelik sürekli sarılması gereken bu cihazlar neden bu kadar sevildi? Cevap basit: Modern dünyanın aşırı mükemmeliyetçiliğine duyulan tepki. Dijitalde bir şarkıyı saniyeler içinde bulmak yerine, kaseti ileri veya geri sarmanın verdiği o mekanik his artık bir "zahmet" değil, bir "ritüel" olarak görülüyor. Şeridin hafifçe titremesi, mekanizmanın tıkırtısı ve kapağın açılıp kapanma sesi, müziği sadece dinlenen bir şey olmaktan çıkarıp yaşanan bir deneyime dönüştürüyor.

HEM EKONOMİK HEM ERİŞİLEBİLİR BİR HOBİ

Kasetlerin plaklara karşı en büyük kozu ise fiyatı. Bugün yeni çıkan bir plağa sahip olmak için en az 30-40 doları gözden çıkarmak gerekirken, sevdiğiniz bir sanatçının albümünü kaset formatında 10-13 dolara satın alabiliyorsunuz. Bu ekonomik erişilebilirlik, hobiyi gençler arasında hızla yayıyor.

ÜNLÜLERİN ETKİSİ

Kasetlerin bu kadar popüler olmasının arkasında günümüzün dev isimleri de var. Taylor Swift, Olivia Rodrigo ve Charli XCX gibi süper starların albümlerini kaset formatında sınırlı sayıda üretmesi, bu eski teknolojiyi yeni nesil hayran kitleleri için bir "koleksiyon parçası" haline getirdi. Gençler için kaset sahibi olmak, sanatçıyla kurulan bağı daha somut hale getiren bir sadakat göstergesi.