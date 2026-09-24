Oğlunu ziyaret etmek için gittiği Avrupa ülkesinde tesadüfen başlayan bir merak, İzmirli Canan Urhan’ın (62) tüm hayatını değiştirdi. 40’lı yaşlarına kadar ev kadını olan Urhan, Fransa’da aldığı özel eğitimler ve imalathane stajlarının ardından İzmir'e dönerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fransız peynir yapım tekniklerini Türk damak tadıyla harmanlayan girişimci kadın, ürettiği özgün lezzetlerle Türkiye'de yaşayan yabancıların da gözdesi haline geldi.

FRANSA’DA ÖĞRENDİ 20 YIL SONRA KÖYÜNE GETİRDİ

Fransa’da dil öğrenirken komşusunun yönlendirmesiyle atölyelere katılan Canan Urhan, işin tekniğini yerinde öğrenmek için Avrupa’nın farklı bölgelerindeki peynir imalathanelerinde staj yaptı. 2009 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Menemen’in Emiralem köyünde kendi imalathanesini kuran Urhan, "2005 yılında oğlum Fransa'da üniversiteye başladı. Onu ziyarete gittiğimde Fransızca öğrenmem gerektiğini düşünmüştüm” dedi.

İZMİR'DE KÜÇÜK BİR İŞLETME KURDU

Carol ismindeki komşusuyla konuşma pratiği yapabilmek için peynir atölyesine gittiğini söyleyen Urhan, “Türk kadınları olarak mutfağa hep çok meraklıyız. Ona birçok soru sorduğum için 'Çok meraklısın, bunu kendi ülkende yapmak istemez misin, seni bir okula yönlendireyim' dedi. Hikayem öyle başladı. Eğitimler pratik olmadan hiçbir işe yaramıyordu. Stajlara gitmeye başladım. Fransa'nın birçok bölgesinde peynir yapan küçük atölyelerle bağlantı kurdum. Teknikleri ilerletmek için çok farklı bölgeleri ziyarete gittim. 2009 yılında Türkiye'ye döndüm. İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem köyünde küçük bir işletme kurdum” açıklamasında bulundu.

“KÖYDE ÜRETTİĞİMİZ YÜZDE 100 TÜRK PEYNİRLERİ”

Geliştirdiği 7 farklı çeşit peynire dostlarının ve çocuklarının isimlerini veren usta üretici, "Köyümüzün ismiyle anılan bir marka seçmek istedim. Daha sonra çeşit çeşit peynirler ürettik. Her bir peynire kendi çocuklarımıza isim verir gibi isimler koyduk. Bazen çok sevdiğimiz dostlarımızın çocuklarının, bazen hatırası olan isimleri seçtik. Tamamen kendimize özel peynirler yapıyoruz. 'Fransa, İtalya, Hollanda peynirleri mi?' diye soruyorlar, hiçbiri değil. Ürettiklerimiz yüzde 100 Türk peynirleri” ifadelerini kullandı.

“7 ÇEŞİT PEYNİR ÜRETİYORUZ”

Teknik olarak Avrupa peynirlerinin yapım tekniklerini kullanıyoruz diyen Urhan, “Fakat Türk damak zevkine uyarlayıp, kendi ağız tadımıza göre peynirler üretiyoruz. Toplamda 7 çeşit peynir üretiyoruz. Ürün gamını geliştirmek istiyorum. Bu sebeple eğitimlere gitmeye devam ediyorum. Daha çok Fransa'ya eğitime gidiyorum çünkü oğlum orada. İtalyan peynirlerini de tanıyıp, onların da tekniklerini Türk damak zevkine uyarlamayı çok arzu ediyorum. Türk peynirlerine anlam kattığımı düşünüyorum” diye konuştu.

EN ÇOK TÜRKİYE'DE YAŞAYAN FRANSIZLAR TERCİH EDİYOR

Menemen'deki tesiste üretilen özel lezzetler kısa sürede büyük beğeni toplarken, müşterilerinin yarısını Türkiye'de yaşayan yabancılar oluşturmaya başladı. Yılbaşı gibi özel dönemlerde Fransızların bu peynirleri kendi ülkelerindeki ailelerine hediye olarak götürdüğünü belirten Urhan, başarısını ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Bu işe başlarken hedefim; çok büyük değildi, ufak ufak bir şeyler yapmaktı diyen Urhan, “Kendi ülkemde özel bir ürün yapmaktan çok mutlu oluyorum. Bu ürünü yurt dışına taşımayı ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmayı çok arzu ederim. Ürünlerimizi tercih eden kişilerin yüzde 50'si yabancı. Peynirlerimizi en çok Türkiye'de yaşayan Fransızlar tercih ediyor. 'Senin sayende aradığımız lezzeti buluyoruz' diyorlar. Yılbaşında kendi ülkelerine giderken ailelerine benim peynirlerimi hediye götürüyorlar. Çünkü aileleri 'o peynirlerden getirir misin?' diyorlarmış. Bu çok mutluluk verici” dedi.