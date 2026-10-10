Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “kasten öldürme” şüphesi üzerine yoğunlaştırıldı.

ÜÇ AY SÜREYLE DİNLENME KARARI

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaklaşık dört ay süren çalışmaları kapsamında aile üyeleri ve diğer şüpheliler hakkında üç ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı uygulandı.

DÖRT İLDE TANIKLARIN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında dört ayrı ilde, çevre ilçe ve köylerde yaşayan toplam 11 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Ayrıca Rıza Güzel'e ilişkin farklı illerdeki hastane kayıtları incelendi. Belirtilen tarihlere ait uydu ve hava fotoğrafları talep edilirken şehirlerarası otobüs terminalleri ve seferleri de kontrol edildi.

Yapılan araştırmalarda Güzel'in kaybolduğu dönemde köyden ayrılmadığı, burada yaşadığı ve düzenli bir işte çalışmadığı yönündeki bilgilere ulaşıldı. Korsan taksicilik yaptığı, günlük alkol kullandığı ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına ilişkin tespitlerin ardından soruşturmada aile üyelerine odaklanıldı.

Aile bireylerinin konuya ilgisiz yaklaşması ve ifadelerindeki çelişkiler üzerine yürütülen adli dinlemeler, iletişim kayıtları, tanık beyanları ve bölgedeki araştırmalar birlikte değerlendirildi.

İTİRAFLAR SONRASI KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Elde edilen bulguların ardından 10 Ekim 2026'da üç ilde altı ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan aile üyelerinden anne ve altı çocuğunun itirafları ve yer göstermeleri üzerine, Kırşehir'in Köşker köyündeki arazide Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güzel'in çocukları L.G. ve B.G. tutuklandı. Z.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BAKAN GÜRLEK SORUŞTURMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 5 Şubat 2006'da kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'in dosyasının yeniden incelendiğini belirtti.

Gürlek, soruşturmada elde edilen bulgulara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.”