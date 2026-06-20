Pilot adayı Atakan Erdemli, SunExpress'te çalışan babası Nezih Erdemli sayesinde küçük yaşlardan itibaren havacılığa ilgi duydu. Babası Nezih Erdemli, oğlunun pilot olmasını çok istiyordu. Oğlunu küçük yaşlardan itibaren havacılık ile iç içe büyüten baba Erdemli, oğlu Atakan'ın 'Pilot olmak istiyorum' sözleriyle çok mutlu oldu. Atakan Erdemli, SunExpress'in pilot eğitim programına seçildi ve gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı. Farklı pozisyonlarında uzun yıllar görev yapmış olan ve geçtiğimiz ay hava yolu şirketinden emekli olan baba ise pilot adayı olan oğluna havacılık bayrağı devretmeye hazırlanıyor.

'HEDEFİM PİLOT OLMAKTI'

Küçük yaşlarda oynadığı reklam filminin geleceği açısından önemli bir hatıra olduğunu söyleyen Atakan Erdemli, "Gerçekten benim için çok heyecan verici bir dönemdi. Özellikle çocukluktan beri kurduğum bir hayal olduğu için, bugüne kadar sadece pilotluk özelinde değil, uçaklarla ilgili pek çok alanda çalışmalar yaptım. O noktada nihai hedefim pilot olmaktı. Şimdi bu aşamanın sonuna geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

'BABAM BU MESLEĞE SEÇMEMDE ÖNEMLİ ROL OYNADI'

Babası Nezih Erdemli'nin Hava Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra SunExpress'te 20 yıl çalıştığını belirten pilot adayı, "Babamın bu mesleği seçmem konusunda doğrudan bir isteği olmadı ama şirketteki ekip arkadaşlarının iletişimi ve pozitif ortam beni çoktan etkilemeye başlamıştı. O insanlarla aynı ortamda bulunmak, bende pilot olma hayalini filizlendirdi. Babam daha önce burada görev yaptığı için SunExpress bana hep bir aile ortamı gibi hissettirmişti. Bundan dolayı şirkete karşı olumlu bir görüşüm vardı. Özellikle Türk Hava Yolları ve Lufthansa ile ortak olması beni çeken başka bir unsur oldu. İzmirli olduğum için uçuşlarında İzmir'den Avrupa'ya uçuşların olması da etkenlerden biri oldu" diye konuştu.

'İLK İŞ HAYAL KURMAK'

Bu mesleği yapmak isteyen gençlere de seslenen pilot adayı Erdemli, "Gerçekten böyle bir hedefleri varsa öncelikle bu hedef için harekete geçmeleri gerekiyor. İlk adımı attıktan sonra gerisi geliyor. Elbette bunu yapabilecek enerjiye ve kararlılığa sahip olmak da önemli. Ama her şeyden önce hayal kurmak lazım" dedi.

'20 yıl önce SunExpress filminde oynayan Atakan'a bir mesaj vermek ister misin' sorusuna ise, "Gerçekten bu süreç boyunca yaşadığım zorluklar da oldu. Ama hep kendi iç sesimi dinledim ve içime sinen yoldan ilerledim. Hatta kimi zaman o kadar zorlandım ki bir defter açıp yaşadığım zorlukları yazdım. Bu sayede geçmişteki bana değil ama gelecekteki bana tavsiyeler sunmuş oldum" diyerek sözlerini tamamladı.