50 bin nüfuslu ücra bir Norveç kentinin takımı olan Bodo/Glimt, 2016 yılında küme düştüğünde kulübün futbol direktörü Havard Sakariassen, sorunun teknik yetersizlikten değil zihinsel kırılganlıktan kaynaklandığını tespit etti. Çözüm için geleneksel futbol dünyasının dışına çıkan kulüp, askeri kariyerinde ve Libya operasyonlarında farkındalık temelli zihinsel antrenmanlar uygulayan 20 yıllık savaş pilotu Bjorn Mannsverk'in kapısını çaldı.

"FUTBOLDAN ANLAMAM" DİYOR

Futboldan anlamadığını belirtmesine rağmen 2017'de göreve başlayan Mannsverk, dönemin yardımcı antrenörü Kjetil Knutsen ile birlikte kulübün çehresini değiştirecek bir zihniyet devriminin temellerini attı.

Mannsverk'in oyunculara yalnızca kontrol edebildikleri anlara odaklanmayı ve küçük kazanımları biriktirmeyi öğütleyen "yüzde 1 kuralı", sahaya çarpıcı sonuçlarla yansıdı. Kronik mide rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelen orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes, zihinsel seansların ardından doğrudan lige yükselinen sezonda 15 gol atarak takımın liderine dönüştü.

NORVEÇ'TE ŞAMPİYONLUĞA AMBARGO

Kulüp, favori gösterilmediği 2020 sezonunda 30 maçta 103 gol atarak tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı; ardından 2021, 2023 ve 2024'te de zirveyi bırakmadı.

Şampiyonlar Ligi lig etabında Dortmund ile berabere kalan, Manchester City ve Atletico Madrid'i mağlup eden Bodø/Glimt; play-off turunda İtalyan devi Inter'i toplamda 5-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna kalan ilk Norveç kulübü oldu.

SPORTİNG TRAVMASI...

Son 16 turunda Portekiz devi Sporting CP'yi ilk maçta 3-0 yenen Bodø/Glimt, Lizbon'daki rövanşta 5-0 mağlup olarak dramatik bir şekilde elendi.

Bu ağır yıkımı dahi bir avantaja dönüştürdüklerini belirten Mannsverk, uyguladıkları psikolojik formülü şu sözlerle özetledi:

"Maçtan sonra soyunma odasında sadece hayal kırıklığı değil, derin bir utanç vardı. Bu acıyı bastırmalarını değil, hissetmelerini istedim. Baskının tavan yaptığı sonraki maçlarda bu hissi hatırlamak en büyük silahtır. 'Hata yapmaktan korkuyorum ama maç sonundaki o berbat utancı yaşamaktan daha çok korkuyorum' diyerek bir korkuyu diğerine karşı kullanabilir, kendinizi doğru olanı yapmaya zorlayabilirsiniz."