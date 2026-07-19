2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi yenen Arjantin ve Fransa'yı deviren İspanya, finalde birbirlerinin rakibi oldu. Arjantin-İspanya eşleşmesi, 20 yıl önce UNICEF için çekilen bir fotoğrafı da yeniden gündeme getirdi...

NESİLLER KARŞI KARŞIYA GELECEK

Barcelona'nın o dönem henüz 20'li yaşlarının başındaki yükselen yıldızı Lionel Messi, Diario Sport ile UNICEF'in ortaklaşa düzenlediği hayırseverlik amaçlı bir yardım takvimi projesi için fotoğraf çekimine katılır...

Kampanya kapsamında her ay Barcelonalı bir futbolcu, bir bebekle poz verirken Aralık 2007'deki çekim Messi'ye denk gelir. Hikaye tam da burada başlar... Genç Messi'nin küvette yıkarken fotoğraf çektirdiği 4-5 aylık bebek, Barselona yakınlarındaki Mataro kasabasında yaşayan Lamine Yamal'dır...

İLK KEZ MAÇA ÇIKACAKLAR

Yaklaşık 20 sene önce genç bir yıldız ve küvette yıkadığı bebek; bugün dünyanın en iyisi olmak için karşı karşıya gelecek. 40'ına merdiven dayayan efsane Messi ve geleceğin en büyük yıldız adayı olarak gösterilen 18'lik Yamal, kariyerlerinde ilk ve büyük ihtimalle son kez birlikte yeşil sahada kozlarını paylaşacak.

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak İspanya-Arjantin finalinde dünyanın gözü futbolun halef-selef ikilisinde olacak...