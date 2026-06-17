Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan G.O.R.A., yıllar sonra yeni filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda serinin geri döneceğini duyuran Cem Yılmaz, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarının heyecanını artırdı.

GORA'DAN YENİ FOTOĞRAF

Merakla beklenen filmin hazırlık süreci devam ederken Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü komedyen, filmin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile birlikte çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Dün G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." notunu ekleyen Yılmaz, filmin hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindiğinin sinyalini verdi.

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A. serisinin yeni halkasını duyuran Cem Yılmaz'ın açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Serinin önceki filmleri yıllar boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, "GORA 4 GORA" da şimdiden sinemaseverlerin en çok merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosu ve hikâyesine ilişkin detaylar büyük ölçüde gizliliğini korurken yapımın yayın tarihi de henüz açıklanmadı.

GORA NE ZAMAN ÇIKTI?

Türk sinemasının kült yapımları arasında gösterilen "G.O.R.A.", ilk kez 12 Kasım 2004 tarihinde vizyona girmişti. Senaryosunu Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu bilim kurgu-komedi filmi, aradan geçen yıllara rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı sürdürüyor.