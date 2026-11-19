ABD'nin Alaska eyaletinde uzun yıllardır düşüş gösteren petrol üretiminin yeniden artması bekleniyor. İki büyük petrol projesinin etkisiyle günlük üretimin 2027 yılında 505 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) raporuna göre, Alaska'nın kuzeyinde yürütülen Pikka ve Nuna projeleri, üretimdeki artışta etkili olacak. Eyalette petrol üretiminin 2026 yılında günlük 23 bin varil yükselmesi öngörülüyor.

İspanyol enerji şirketi Repsol ve Avustralyalı ortağı Santos tarafından geliştirilen Pikka projesinde üretim Mayıs 2026'da başladı. Eylül ayına kadar günlük 38 bin varil seviyesine ulaşan üretimin, 2026-2027 kışında günlük 80 bin varile çıkması bekleniyor.

ConocoPhillips tarafından yürütülen Nuna projesi ise Aralık 2024'te faaliyete geçti. Projenin günlük 20 bin varil üretim kapasitesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

ALASKA'DA PETROL ÜRETİMİ YILLAR İÇİNDE GERİLEDİ

1980'li yıllarda Alaska'da günlük 2 milyon varilden fazla ham petrol çıkarılıyordu. Ancak büyük petrol sahalarındaki üretimin azalması ve çıkarma maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte bu miktar yıllar içinde geriledi.

2025 yılında eyaletteki günlük petrol üretimi 420 bin varilin biraz üzerinde gerçekleşti. EIA'nın tahminlerine göre, yeni projelerin katkısıyla üretim 2027'de günlük 505 bin varile çıkabilir. Bu seviyeye en son 2014 yılında ulaşılmıştı.

PETROL TRANS-ALASKA BORU HATTI ÜZERİNDEN TAŞINIYOR

Alaska'nın kuzeyinde çıkarılan petrol, Trans-Alaska boru hattı aracılığıyla Valdez Limanı'na ulaştırılıyor. Buradan ABD'nin batı kıyısındaki bölgelere ve Asya pazarlarına sevk ediliyor.

Yeni projelerin üretime katkısıyla birlikte Alaska'daki petrol miktarının önümüzdeki iki yılda yeniden artması bekleniyor.