Müzik hayatına sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla başladığını söyleyen Nebi Demir, zaman içinde aldığı geri dönüşlerin kendisini profesyonel çalışmalara yönlendirdiğini belirtti.

2006 YILINDA ÇIKMIŞTI YENİDEN HAYAT BULDU

"En Büyük Aşkım" şarkısını nasıl seçtiğini anlatan Demir, ''90'lar ruhunu çok seviyorum. Günümüzde o dönemin şarkıları pek yapılmıyor. 'En Büyük Aşkım'ı adeta tozlu raflardan keşfettim" dedi.

SAYGI ALBÜMÜNDE YER ALMAK İSTİYOR

Şarkının yeniden ilgi görmesinden mutlu olduğunu belirten genç sanatçı, Serdar Ortaç'ın eserlerine duyduğu saygıyı da dile getirdi. Demir, sanatçının bir saygı albümünde yer almak istediğini söyledi.

MÜSLÜM GÜRSES BENZERLİĞİ

10 milyon görüntülenmeye ulaşan Nebi Demir'in sesi sık sık Müslüm Gürses'e benzetiliyor. Kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen genç sanatçı, "Onlar bizim üstadımız" ifadelerini kullandı.