ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan bir kadın, 20 yıldır değiştirmeden oynadığı şans numaraları sayesinde 150 bin dolarlık (yaklaşık 7 milyon 263 bin liralık) ikramiyenin sahibi oldu.

TEK ÇEKİLİŞTE KAZANDI

White Plains’teki White Plains Wine & Spirits adlı işletmeden aynı çekiliş için aynı numaralarla 3 bilet alan kadın, "Bonus Match 5" çekilişinde 3 biletinin de kazandığını öğrendi. Şaşkınlık yaşayan talihli, sonuçları doğrulamak için kız kardeşinden yardım istediğini belirterek, "Önce kız kardeşimi arayıp rakamları okutmam gerekti. Kumar oynayan biriyle konuşmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Kız kardeşinin her bir biletin 50 bin dolar kazandığını doğrulamasıyla kadın tek çekilişte toplam 150 bin dolar elde etti. Eşinin durumu en son öğrenen kişi olduğunu belirten talihli, kazandığı ikramiyeyi evinde yapacağı tadilat işlerinde kullanacağını açıkladı.