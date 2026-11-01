Havacılık tutkunu Peter Arnold'un yıllar boyunca üzerinde çalıştığı Spitfire savaş uçağı, tamamlanmayı bekleyen bir restorasyon projesiydi. Koleksiyoncunun ölümünden sonra satışa çıkarılan gövde, havacılık tarihine ilgi duyanların dikkatini çekti.

20 YILDAN FAZLA EVİNİN GARAJINDA SAKLADI

İngiltere'nin Newport Pagnell kasabasında yaşayan Peter Arnold, hayatının önemli bir bölümünü eski savaş uçaklarının izini sürmeye ve tarihi parçaları korumaya adadı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın simge uçaklarından Spitfire modellerine duyduğu ilgiyle tanınıyordu.

Arnold, farklı ülkelerde 260'tan fazla Spitfire uçağını incelemiş ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle havacılık çevrelerinde “Bay Spitfire” lakabını kazanmıştı.

Koleksiyonunun en dikkat çekici parçalarından biri ise evinin garajında sakladığı Spitfire F Mk 22 PK519 modeline ait gövdeydi. Kanatları ve motoru bulunmayan uçak, yıllar boyunca çeşitli orijinal parçalar kullanılarak yeniden bir araya getirilmeye çalışıldı.

Gövdenin büyük bölümü garajda tutulurken Arnold, zaman zaman uçağı dışarı çıkararak evinin önünde sergiliyordu. Ancak uzun yıllar süren çalışmalarına rağmen restorasyon tamamlanamadı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Peter Arnold'un 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yarım kalan restorasyon projesinin satılmasına karar verildi. Tarihi uçak gövdesi, İngiltere'de düzenlenen açık artırmada 18 bin sterline alıcı buldu.

Satış kapsamında yalnızca gövde değil, kokpit bölümü, şeffaf kokpit kapağı ve beş orijinal pervane kanadı gibi çeşitli parçalar da yer aldı.

Spitfire, İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Britanya Muharebesi'ndeki rolüyle tanınan savaş uçakları arasında bulunuyor. Kendine özgü kanat tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle havacılık tarihinde önemli bir yere sahip.

Arnold'un garajından çıkan gövde ise uçuşa hazır bir uçak olmaktan oldukça uzak. Yeni sahibinin tarihi parçayı yeniden uçabilir hale getirmesi için kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütmesi gerekiyor.