Asunción yönetimi, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin envanterinden çıkardığı Northrop F-5 Tiger II süpersonik savaş uçakları ile AIDC AT-3 Tzu Chung hafif saldırı ve eğitim uçaklarını devralmayı değerlendiriyor.

AÇIĞI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Embraer AT-26 Xavante jetlerinin emekliye ayrıldığı 2000'li yılların başından bu yana ses hızını aşabilen bir savaş platformuna sahip olmayan Paraguay, Mach 1.6 hıza ulaşabilen F-5 Tiger II modelleri ile yüksek hızlı önleme ve hava muharebe yeteneğini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Bölgesel tatbikatlar sayesinde Paraguaylı pilotların yabancı olmadığı F-5 platformu, daha yeni nesil uçaklara kıyasla basit mimarisiyle öne çıkıyor. Alternatifler arasındaki ses altı hızdaki AT-3 modellerinin ise pilot eğitimi ve hafif saldırı görevlerinde kullanılması öngörülüyor.

TAYVAN EMEKLİYE AYIRMIŞTI

Tayvan'ın hava savunmasını F-16V gibi modern platformlarla yenileyerek F-5 filosunu 2025 yılında resmen emekliye ayırması, uçakların Paraguay'a transferine zemin hazırladı. İki ülke arasındaki askeri yakınlaşma, Tayvan Hava Kuvvetleri yetkililerinin Temmuz ayında Paraguay'daki askeri tesisleri ziyaret etmesiyle somut bir boyuta taşındı.

Yapılan değerlendirmelerde uçakların hava kalma maliyetinin saatte yaklaşık 5.000 ABD dolarını bulabileceği belirtilirken; Paraguay hükümeti henüz alınacak kesin miktar, seçilen model ya da resmi transfer hususunda nihai kararı açıklamadı.