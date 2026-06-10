Havacılık dünyası, milyarlarca dolarlık bütçeleri ve milimetrik dijital takip sistemleri (siber izleme) ile bilinir; ancak Endonezya'da yaşanan son olay, bu kusursuz sanılan sistemin ortasında devasa bir kara deliğin olduğunu kanıtladı. Endonezya devletine ait dev uçak imalat şirketi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung’daki ana hangarlarında iki on yıldır bekleyen iki uçağın gerçek yasal sahiplerini bulabilmek için resmi bir duyuru yayınlamak zorunda kaldı.

Parti liderlerinin ve resmi makamların da gözünü çevirdiği bu eşsiz mülkiyet davası, yasal süreçlerin tamamlanıp uçakların aprondan kaldırılabilmesi için son çare olarak görülüyor.

2005 yılında girdiler bir daha kimse aramadı

PTDI Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Adi Prastowo, yaptığı sarsıcı yazılı açıklamada, üzerlerinde Bouraq ve Camar etiketleri bulunan bu iki gövdenin tesislere ilk olarak 2005 yılında girdiğini belirtti. O günden bugüne kadar, yani tam 21 yıldır bu uçakların nihai sahibinin kim olduğuna dair tek bir somut kanıt bulunamadı.

Prastowo, 9 Haziran 2026 Salı günü yaptığı son dakika duyurusunda, "Bu resmi ilan, uçakların geleceğine karar verebilmemiz için atmamız gereken zorunlu bir yasal adımdır. Duyuruda belirttiğimiz gibi, bu uçakların üzerinde gerçek ve nihai bir yasal hak iddia eden birileri varsa, belgeleriyle ortaya çıkmak zorundadır" sözleriyle dünyaya çağrıda bulundu.

Aranan tüm şirketler ya battı ya da tasfiye edildi

PTDI yetkilileri, bu hayalet uçakların sahibini bulabilmek için adeta bir siber dedektif gibi iz sürdü ancak her adımda karşılarına korkutucu bir sırlar duvarı çıktı. İlk olarak olayla bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen havacılık şirketi PT ANI ile iletişime geçildi. Şirket el değiştirmiş olmasına rağmen yapılan yazılı yazışmalarda, bu iki uçakla uzaktan yakından hiçbir ticari bağlantılarının olmadığını kesin bir dille bildirdi.

Müfettişler daha sonra yönlerini, uçaklardan birinin üzerinde dev harflerle adı yazılı olan ünlü havayolu şirketi PT Bouraq’a çevirdi. Ancak korkunç tezat tam bu noktada patlak verdi; çünkü şirket çoktan iflas bayrağını çekmiş ve hukuken ortadan kaybolmuştu. Şirketin iflas işlemlerini yürüten resmi kayyumlar bile ellerindeki devasa arşivlerde bu iki uçağa dair tek bir tescil kaydı bulamadı.

Varlık kayıtlarında bile yoklar

Soruşturmanın en sinsi halkası ise Endonezya devletine ait dev finans kuruluşu PT PANN hattında yaşandı. İstihbarat kaynakları, bu uçakların 20 yıl önce satın alınmasını veya tedarik edilmesini bizzat bu devlet kurumunun finanse ettiğine dair güçlü siber bulgulara ulaştı. PTDI yetkilileri, durumu yerinde incelemek için Jakarta’nın Tebet bölgesindeki PT PANN genel merkez ofisine baskın gibi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ancak karşılaştıkları manzara tam bir kördüğümdü: Devlet, Şubat 2026'da bu finans devini ani bir kararla tamamen kapatmış ve tasfiye etmişti! İki hafta önce PTDI tesislerini ziyaret eden resmi tasfiye memurları ve kayyum heyeti, kapatılan şirketin tüm siber varlık kayıtlarını ve mühürlü defterlerini incelediklerini, ancak bu iki uçağın şirketin envanterinde kesinlikle yer almadığını itiraf etti.

N219 hangarının önünde 20 yıllık sessizlik

Bugün itibarıyla, siber çağın en lüks ve en son teknolojiyle donatılmış havacılık üssü olan yeni nesil N219 hangarının hemen önündeki devasa apronda, bu iki hayalet uçak yan yana durmaya devam ediyor. 20 yılı aşkın süredir dondurucu fırtınalara, tropikal yağmurlara ve kavurucu güneşe göğüs geren uçakların mülkiyet durumu tam bir muamma.

PTDI, bu uçakların üzerine yasal olarak hak iddia eden, elinde geçerli kontrat, fatura veya mülkiyet tescili olan gizemli şahıs ya da şirketlerin acilen resmi makamlara başvurması için son kez süre tanıdı. Eğer yakın zamanda bu hayaletlerin gerçek sahibi ortaya çıkmazsa, milyonlarca dolarlık bu devasa yolcu uçakları, yürürlükteki katı siber havacılık kanunları uyarınca devlet eliyle tamamen parçalanarak hurdaya çıkarılacak.