Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği sezonun son İstanbul konserinde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, 20 yıllık müzik yolculuğunun başlangıcını dinleyicileriyle kutlarken sahne performansı ve tarzıyla da beğeni topladı.

“BİRBİRİMİZİN GÖNLÜNE SIZMAMIZIN 20. YILI”

Harbiye’deki konserinde dinleyicilerine seslenen Sıla, müzik kariyerinde yeni bir dönemin ilk gününü birlikte kutladıklarını söyledi. Yıllar içinde hayranlarıyla kurduğu bağın kendisi için taşıdığı anlamı anlatan sanatçı, duygusal ifadeler kullandı.

Sıla, “Birbirimizin evine sızmamızın, gönlümüze sızmamızın 20. yılının ilk gününü kutluyoruz bu akşam. İyi ki varız. Bu benim için ne kadar kıymetli, anlatamam” dedi.

Şarkılarını yazarak geçirdiği yılların ardından Harbiye’de dinleyicileriyle buluşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir odanın içinde şarkılar yazarak, kendini kapatarak, bir yerlerde kaybolarak bu günleri hayal ederek geçen bir zamanın sonucunda burada sizlerle birlikte olmak, sizler tarafından kucaklanıyor olmak, sizler tarafından şifalanıyor olmak benim için ne kadar kıymetli, kelimelerle anlatabilir miyim çok bir fikrim yok. Sayenizde buradayım, çok teşekkür ederim.”

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, performansının ardından dinleyicilerinden uzun süre alkış aldı.

SİYAH COUTURE ELBİSE VE ÖZEL MÜCEVHERLER

Sıla’nın Harbiye gecesindeki stili de dikkat çekti. Burak Bayraktaroğlu imzalı tasarımları tercih eden sanatçı, konserin ilk bölümünde heykelsi formu ve asimetrik kesimiyle öne çıkan siyah couture elbiseyle sahneye çıktı. İkinci yarıda ise güçlü omuz detayları ve siyah kadife dokusuyla dikkat çeken bir takım giydi.

Sanatçı, görünümünü Sevan Bıçakçı tasarımı özel mücevherlerle tamamladı. Takıların taşıdığı sembolik anlamlar da gecenin dikkat çeken ayrıntıları arasındaydı.

Sıla için seçilen kırmızı kalpli broş aşkı, nar motifli yüzükler bolluk ve bereketi temsil etti. Fantastik bir deniz canlısını andıran yüzük ise incinin doğal formuyla masalsı bir dünyaya gönderme yaptı.

Yoğun temposunu konserleri ve hazırlık aşamasındaki sürpriz projeleriyle sürdürecek olan Sıla, Harbiye’deki performansıyla sezonu noktaladı.