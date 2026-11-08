Kıskanmak dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mehmet Günsür, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan oyuncu, Yaklaşık 20 yıldır evli olduğu İtalyan belgesel film yönetmeni Katerina Mongio'yla nasıl tanıştıklarını anlattı. Günsür, eşine duyduğu hayranlığı ve evliliklerinde kıskançlık konusuna nasıl yaklaştıklarını da paylaştı.

"KENDİMİZ FİLM OLDUK"

Eşinin belgeselci olduğunu ve gerçek insan hikâyeleri anlatmayı sevdiğini belirten Günsür, onun en sevdiği şeyin umudun tükendiği düşünülen yerlerde umudu göstermek olduğunu söyledi.

Eşiyle tanışma hikâyesini de anlatan oyuncu, Mongio'nun uzun metrajlı film senaryosunu yazdığını ve oyuncu aradığını belirterek şöyle konuştu:

“Uzun metrajını yazmıştı. Oyuncu arıyordu. Onunla tanışma hikâyemiz de öyle oldu. Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. O bir aşk hikâyesiydi ve gerçek oldu. Çekmeye gerek kalmadı. Kendimiz film olduk. Kendimiz anlattık o hikayeyi.”

"30 DAKİKADA SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM" DEMİŞTİ

Mehmet Günsür, geçmişte verdiği bir röportajda da eşiyle tanışma hikâyesini anlatmıştı. Oyuncu, Katerina Mongio'yla onun çektiği bir filmin setinde tanıştıklarını belirterek, “Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor” demişti.

KISKANÇLIK SORUSUNA İÇTEN YANIT

Aynı sektörde olmanın ilişkilerine etkisine de değinen Günsür, oyuncu eşi olmanın kolay olmadığını dile getirdi. Kıskançlık konusundaki sözleri ise şöyle oldu:

“Aynı sektördeyiz. Kolay şeyler değil oyuncu eşi olmak. Her türlü şeyi yapıyoruz. Öpüşüyoruz koklaşıyoruz. O da bizim sektörden olduğu için. O da ateşli bir İtalyan kadını unutmamak lazım.”